«ВКонтакте» назвала атакой на интернет миллионные штрафы за ложь в соцсетях

Пресс-служба «ВКонтакте» распространила заявление по поводу инициативы «Единой России», предложившей наказывать миллионными штрафами частных лиц и компании за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей.

«Сегодня утром наш интернет снова был атакован», — пишет пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

Он отмечает, что «на этот раз обошлось без предварительных ласк, ударили сразу проектом закона о многомиллионных штрафах».

Также Красников приводит официальную позицию соцсети. Она сводится к следующему.

«Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом», — говорится в релизе.

Также отмечается, что любой пользователь «ВК» может сообщить о недопустимом контенте с помощью кнопки «Пожаловаться».

«Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути», — Отмечает «ВКонтакте».

Сегодня же депутаты от «Единой России» внесли законопроект, согласно которому иностранные соцсети и мессенджеры, на которых зарегистрированы более 2 млн россиян, будут обязаны открыть представительство в России, удалять по просьбе пользователя информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица».

На это советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил, что данная мера является ненужной, передает RNS.

«На самом деле нам нужно, чтобы операторы социальных сетей не представительства в России открывали, а чтобы… исполняли требования российского законодательства… С этой точки зрения вмешательство депутатов Госдумы в хозяйственную деятельность операторов социальных сетей выглядит не очень корректно и непонятно — зачем?» — заявил Клименко.