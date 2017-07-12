Леонид Волков заподозрен в нарушении авторских прав и создании вируса

Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав (часть 3 статьи 146 УК) и создании или распространении вредоносных программ (часть 1 статьи 273 УК). Соответствующее распоряжение начальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское», полковника Геннадия Березина опубликовал сам Волков в твиттере.

Как отмечает политик, он стал подозреваемым после доклада старшего оперуполномоченного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции по фамилии Сурнаев. Однако в МВД не смогли уточнить, что конкретно сделал Волков.

По итогам распоряжения МВД в штабе Навального в Красноярске должны быть изъяты все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Отметим, ранее 12 июля в штабе начался обыск. Ранее полиция пришла в штаб Навального в Москве. Обыск был проведен по делу о самоуправстве против тех, кто сдал штабу помещение.

В штаб в Красноярске пришли изымать всю технику (!) по делу в отношении меня (!) по ст.146 и 273 УК РФ pic.twitter.com/ubZrd3tog2 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 июля 2017 г.