Задержаны подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в убийстве туриста из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора республики Эшсоу Какалия.

Сколько человек были задержаны, он не уточнил, отметив, что данная информация не разглашается в интересах следствия. «Ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — добавил Какалия.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина Андрея Кабанова. В тот же день МВД Абхазии объявило о вознаграждении в один миллион рублей за информацию о лицах, причастных к совершению преступления.