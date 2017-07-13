«Рособоронэкспорт» за 17 лет продал авиатехники на 65 млрд долларов

За 17 лет, прошедших с момента образования, «Рособоронэкспорт» экспортировал более 1,3 тысячи самолетов и вертолетов и имущества к ним на общую сумму около 65 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании.

«По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях», - добавил глава Рособоронэкспорта.

В нояборе 2016 года сообщалось, что объем заказов «Рособоронэкспорта» превысил 45 млрд доларов. В «Рособоронэкспорте» также уточнили, что 46% портфеля заказов приходится на авиационную технику, 22% — на средства ПВО, 18% — на вооружения и технику сухопутных войск и 10% — на военно-морскую технику.

«Рособоронэкспорт» был создан путем слияния компаний «Росвооружение» (занималась контрактами на производство нового вооружения по заказу иностранных государств) и «Промэкспорт» (специализировалась на поставках готовой техники из наличия Минобороны, а также запчастей). В декабре 2016 года гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина сменил глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.