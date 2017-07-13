Правительство Великобритании опубликовало главный законопроект Brexit

Кабинет министров Великобритании обнародовал «Большой законопроект о выходе» страны из Европейского союза (Great Repeal Bill).

Законопроект отменяет верховенство европейского законодательства над британским, и в том числе выводит Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда — высшего судебного органа ЕС.

Предполагается, что в национальное законодательство будут перенесены все основные положения европейского законодательства, действующие в стране во время членства в Евросоюзе, кроме Хартии Европейского союза по правам человека.

Эту часть европейского законодательства в национальное переносить не планируется, сообщает «Медуза». При этом включение в национальное законодательство положений о защите прав граждан ЕС было одним из главных условий, выдвинутых оппозиционной Лейбористской партией к законопроекту о Brexit. Отсутствие этого пункта, отмечает The Guardian, может привести к тому, что лейбористы не проголосуют за законопроект.

На защите прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, настаивает и глава делегации Евросоюза на преговорах по Brexit Мишель Барнье, сообщала «Русская служба Би-би-си». «Мы хотим, чтобы граждане ЕС в Британии имели те же права, что и британские граждане, проживающие в ЕС», — заявил он.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За то, чтобы страна прекратила членство в Евросоюзе, проголосовали 52% участников референдума. Процесс получил название Brexit.

Формально процедура Brexit началась в конце марта 2017 года, когда Европейский союз получил официальное уведомление Великобритании о ее намерении покинуть ЕС.

Ожидается, что процесс выхода страны из ЕС займет около двух лет. Завершить его планируется в марте 2019 года. В этот момент и должен вступить в силу Great Repeal Bill.