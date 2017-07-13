Внешний долг России за полугодие вырос на 15,5 млрд долларов

Внешний долг России за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 15,5 млрд долларов и на 1 июля составил 529,6 млрд долларов, сообщается на сайте Центробанка.

Основная доля обязательств приходится на негосударственные небанковские сектора экономики - их совокупный внешний долг увеличился до 351,6 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в начале года.

При этом внешний долг органов государственного управления за полгода вырос на 20,5% - до 47,2 млрд долларов, а долг самого Центробанка - на 39%, до 17,1 млрд долларов.

Обязательства банковского сектора, наоборот, сократились на 4,8 %, до 113,7 млрд долларов.

На 1 января 2017 года внешний долг России составлял 514,1 млрд долларов. В феврале Центробанк сообщил, что соотношение внешнего долга России к ВВП выросло до 42%, что является рекордным показателем за все время, покрываемое статистикой регулятора (с 2004 года).