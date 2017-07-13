Объявлены претенденты на премию «Эмми» в 2017 году

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми» в 2017 году. Онлайн-трансляцию мероприятия 13 июля провел ABC News. Полный список артистов и сериалов опубликован на сайте премии.

В категории «Лучшая драма» на награду будут претендовать сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир Дикого Запада».

В номинации «Лучшая комедия» выдвинуты «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент».

На звание «Лучший актер драмы» номинированы Мэттью Риз («Американцы»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»), а также Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»).

В категории «Лучшая драматическая актриса» выдвинуты Кери Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Робин Райт («Карточный домик»).

69-я церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Ее будет вести телеведущий Стивен Кольбер.

Премия «Эмми» главная награда в США в области телевидения – аналог «Оскара» в кино. Ежегодно ее вручает Американская телевизионная академия.

В 2016 году лидером по числу номинаций на «Эмми» оказалась «Игра престолов»