Кабмин одобрил проект об увеличении до 100 тысяч руб выплаты при ДТП по европротоколу

Правительство РФ в четверг одобрило проект поправок в закон об ОСАГО который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленному по европротоколу, до 100 тысяч рублей с 50 тысяч. Об сообщает «Интерфакс».

После одобрения правительства, документ с поправками будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в кабмине объяснили необходимость увеличения максимальной страховой суммы тем, что средний размер страхового возмещения по договору обязательного страхования в настоящее время превышает 65 тысяч рублей. При этом у участников ДТП часто возникают сложности с определением ущерба автомобилям на месте аварии.

Также документом предлагается в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте аварии и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Ранее, 4 июля, в правительстве были одобрены поправки в закон об ОСАГО, согласно которым, документы о ДТП могут быть оформлены его участниками по европротоколу независимо от наличия у них разногласий относительно обстоятельств аварии. Предполагается, что страховое возмещение будет производиться в пределах 100 тысяч рублей при условии фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля или другими предусмотренными документом устройствами.

По мнению правительства, предложенные поправки будут способствовать совершенствованию процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о ДТП в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдению интересов застрахованных по ОСАГО лиц при оформлении таких документов.