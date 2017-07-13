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13 июля 2017, 18:16
такси ФАС Яндекс

ФАС нашла угрозу конкуренции в объединении Uber и «Яндекс.Такси»

Uber
Uber

Объединение компаний Uber и «Яндекс.Такси» может представлять угрозу ограничения конкуренции на рынке, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, передает ТАСС.

 «Мы только сегодня услышали об этом, причем я три часа назад об этом услышал. Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — сказал Артемьев журналистам по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями.

Он отметил, что антимонопольному ведомству необходимо сначала провести анализ рынка - «посмотреть количество поездок, посмотреть цены», а также получить соответствующее ходатайство от компаний.

«То есть если сегодня Uber и «Яндекс.Такси» хотят соединиться, это их замечательное желание, но у государства есть закон «О защите конкуренции», соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена. И мы будем заниматься, и они, наверное, готовятся к тому, чтобы подать нам ходатайство. Решили немножко рассказать перед этим, это их законное право. Мы особо не переживаем - если придется разрешать сделку, значит, разрешим, второй вариант - откажем, а третий - разрешим с предписанием», - подчеркнул глава ФАС.

Ранее 13 июля  компании «Яндекс» и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок на такси. В новую компанию Uber и «Яндекс.Такси» намерены вложить 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов.

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