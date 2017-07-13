ФСБ задержала в Псковской области журналистов трех изданий

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали журналистов «Псковской губернии», «Московского комсомольца» и «Русской службы «Би-би-си» за нахождение на пограничной территории без спецпропусков, сообщается на сайте «Псковской губернии».

Журналистов задержали на территории Гдовского района. Отмечается, что вместе с ними также задержан экс-депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.

12 июля «МК в Пскове» сообщил, что жители деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино и Доможирка, которые входят в состав Добручинской волости Гдовского района, на сайте губернатора Псковской области заявили о своем желании перейти в состав Ленинградской области и готовятся к проведению референдума.

Как сообщил изданию главный редактор «МК в Пскове» Павел Дмитриев, один из местных жителей, обращавшихся на сайт «Турчак.ру» по поводу присоединения гдовских деревень к Ленинградской области, назвал «Би-би-си» вражеским СМИ и вызвал пограничников.

Задержанных журналистов доставили на погранзаставу для составления акта о нарушении КоАП.