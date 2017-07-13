СМИ разъяснили ситуацию с «дамой в красном платье» в «Мерседесе» Путина

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разъяснил ситуацию с таинственным спутником или спутницей президента России Владимира Путина на Валааме. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Корреспондент отметил, что Путин всегда ездит в машине без пиджака: перед посадкой снимает его, потом надевает. «На недавнем саммите G20 был смешной эпизод, когда он, задержавшись на встрече с Трампом, приехал на праздничный ужин с опозданием и надевал этот самый пиджак на ходу. Ну, не любит человек ходить в мятом, не [президент Украины Петр] Порошенко он», — цитирует издание слова Смирнова.

Журналист также высказал мнение, что слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о том, что «таинственная незнакомка» на самом деле является сотрудником безопасности президента, только «сильнее раздразнили интернет».

11 июля Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Сергия и Германа.

Позже видеоагентство Ruptly (входит в состав RT) опубликовало видео, на котором Путин подъезжает к зданию на кроссовере (сообщается, что это машина — Mercedes ML), выходит с водительского места, открывает заднюю дверь машины, в которой на секунду появляется тонкая, как предположили журналисты, женская рука. Также на коленях пассажира виден необычный (по форме похож на чемоданчик, - прим. ред.) по форме малиновый предмет из велюра или аналогичной ткани.