Кехман окончательно ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман принял решение покинуть свой пост. Об этом он объявил на встрече с труппой театра, сообщает ТАСС.

«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев», — рассказал агентству один из участников встречи.

Владимир Кехман занял пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 год после того, как предыдущего руководителя театра Бориса Мездрича уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер». Представители РПЦ пожаловались на спектакль, заявив, что он оскверняет образ Иисуса Христа. После прихода Кехмана спектакль был снят с репертуара.

Кехман известен как основатель компании JFC, когда-то крупнейшего импортера фруктов в Россию. В 2012 году JFC обанкротилась, а через четыре года после этого Кехман по заявлению Сбербанка был признан банкротом. Его активы были распроданы. В 2007–2015 годах Кехман был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а в настоящее время является художественным руководителем этого театра.