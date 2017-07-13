Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 июля 2017, четверг, 17:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
13 июля 2017, 14:37
Владимир Кехман

Кехман окончательно ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман
Владимир Кехман
Михайловский театр

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман принял решение покинуть свой пост. Об этом он объявил на встрече с труппой театра, сообщает ТАСС.

«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев», — рассказал агентству один из участников встречи.

Владимир Кехман занял пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 год после того, как предыдущего руководителя театра Бориса Мездрича уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер». Представители РПЦ пожаловались на спектакль, заявив, что он оскверняет образ Иисуса Христа. После прихода Кехмана спектакль был снят с репертуара.

Кехман известен как основатель компании JFC, когда-то крупнейшего импортера фруктов в Россию. В 2012 году JFC обанкротилась, а через четыре года после этого Кехман по заявлению Сбербанка был признан банкротом. Его активы были распроданы. В 2007–2015 годах Кехман был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а в настоящее время является  художественным руководителем этого театра.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

«Яндекс.Такси»
«Яндекс.Такси» и Uber объединят свои сервисы в России
Подсудимый Заур Дадаев.
Убийца Немцова приговорен к 20 годам строгого режима
Максим Орешкин
Глава МЭР предупредил о грядущих колебаниях курса рубля
Татьяна Соломатина
Forbes представил рейтинг самых богатых чиновниц России
Владимир Путин и Дональд Трамп
Трамп заявил о своей жесткости во время разговора с Путиным
Архив новостей

Самое читаемое

Т-50 (ПАК-ФА)
Начались завершающие испытания Т-50
Ким Чен Ын
Последнее корейское предупреждение
Новобранцы
Путин изменил закон о военном положении
Сергей Лавров
Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску
16:49 В «Зените» сообщили о завершении Кержаковым карьеры футболиста
16:45 Правительство Великобритании опубликовало главный законопроект Brexit
16:26 Задержаны подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии
16:11 Полиция прекратила заниматься делом о нападении с зеленкой на Навального
15:46 Вместо экзопланеты астрономы открыли самую маленькую звезду

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Фоменко
Петр Наумович Фоменко
13 июля 1932 года родился режиссер Петр Фоменко
15:26 Кабмин одобрил проект об увеличении до 100 тысяч руб выплаты при ДТП по европротоколу
15:04 Акции «Яндекса» подорожали до исторического максимума после сделки с Uber
14:47 Стала известна дата похорон Тамары Миансаровой
14:37 Кехман окончательно ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета
14:20 СМИ рассказали об отказе участников саммита ЕС-Украина от итогового заявления
14:09 Новый метод лечения лейкоза получил одобрение экспертов
14:06 Глава Минэкономразвития призвал не бояться колебаний курса рубля
13:47 «Яндекс.Такси» и Uber объединят свои сервисы в России
13:24 «Рособоронэкспорт» за 17 лет продал авиатехники на 65 млрд долларов
13:07 Опрос показал улучшение отношения россиян к Трампу после его встречи с Путиным
12:47 Тимакова опровергла сообщения об отказе Медведева от предвыборных поездок
12:30 Самцы и самки африканской бабочки меняются ролями в брачных ритуалах
12:23 Набиуллина пообещала полностью «очистить» банковский сектор России
12:09 Соучастники убийства Немцова получили от 11 до 19 лет тюрьмы
12:05 Forbes представил рейтинг самых богатых чиновниц России
11:47 СМИ узнали о переходе холдинга Габрелянова под контроль фонда Ковальчука
11:28 Глава СПЧ поддержал прошение Пичугина о помиловании
11:23 Убийца Немцова приговорен к 20 годам строгого режима
11:03 СМИ связали отказ Медведева от поездок в регионы с фильмом Навального
10:58 Семь человек погибли при пожаре в промзоне Санкт-Петербурга
10:47 Разделение на «сов» и «жаворонков» помогало сторожить поселения людей древности
10:43 В США умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА
10:25 Трамп заявил о своей жесткости во время разговора с Путиным
10:07 СМИ сообщили о новых поставках немецких газовых турбин в Крым
09:47 Большинство опрошенных россиян поддержали запрет «Свидетелей Иеговы»
09:30 Захарова назвала «отвратительной акцией» видеоролик НАТО о «лесных братьях»
09:19 Умерла певица Тамара Миансарова
09:10 В палату представителей США внесли новый законопроект о санкциях против России
12.07 20:55 Microsoft выпустила приложение для слепых
12.07 20:27 Журналисты ознакомились с украинским проектом закона о реинтеграции Донбасса
12.07 20:09 Бывший глава охраны ЮКОСа подал новое ходатайство о помиловании
12.07 19:30 Путин приехал на Валаам с неизвестной спутницей
12.07 19:06 Следователи сообщили о выводе из Татфондбанка 35 млрд рублей
12.07 18:41 Бывший мэр Переславля-Залесского признал вину по делу «Роснано»
12.07 18:24 Открыты живущие на поверхности глаз бактерии
12.07 18:23 Visa заплатит ресторанам по 10 тысяч долларов за отказ от наличных
12.07 17:51 Hyperloop провела первое испытание своей транспортной системы
12.07 17:30 «Россия 24» связала действия оппозиции с продвижением спиннеров
12.07 17:08 От ледника в Антарктиде отделился айсберг размером с две Москвы
12.07 16:46 «ВКонтакте» назвала атакой на интернет миллионные штрафы за ложь в соцсетях
12.07 16:25 Siemens потребовала через суд вернуть все поставленные в Россию турбины
12.07 16:00 Песков рассказал о гибкости сроков сдачи ледокола «Арктика»
12.07 15:40 Верховный суд ликвидировал собственника ЦДХ
12.07 15:39 Русскоязычных хакеров взяли на карандаш
12.07 15:18 Приговор по делу Немцова огласят 13 июля
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.