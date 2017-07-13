В «Зените» сообщили о завершении Кержаковым карьеры футболиста

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергея Фурсенко.

«Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами», — сказал Фурсенко, не уточнив дату.

По словам Фурсенок, Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».