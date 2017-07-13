Лавров заявил о желании видеть Украину «нормальным государством»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров хочет видеть Украину «нормальным государством», в котором есть «монополия на силу», сообщает РИА Новости.

«Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством, демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве», — заявил глава МИД, выступая 13 июля в фонде Кербера в Берлине.

По его словам, Россия хочет видеть Украину стабильной страной, «в которой не создается искусственно русофобская политика».