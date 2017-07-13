Мединский назвал причиной ухода Кехмана из Новосибирского театра дело о банкротстве

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост из-за дела о банкротстве, сообщил 13 июля министр культуры России Владимир Мединский.

«Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», — цитирует Мединского ТАСС.

Министр рассказал, что ведомство в настоящее время рассматривает кандидатуры на пост исполняющего обязанности руководителя театра.

28 июня 2017 года стало известно, что Кехман взял отпуск по уходу за ребенком на три года. Спустя две недели, 13 июля, он объявил о решении покинуть пост директора театра. Обязанности руководителя будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев.

Владимир Кехман занял пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 год после того, как предыдущего руководителя театра Бориса Мездрича уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер». Представители РПЦ пожаловались на спектакль, заявив, что он оскверняет образ Иисуса Христа. После прихода Кехмана спектакль был снят с репертуара.

В 2007–2015 годах Кехман был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а в настоящее время занимает пост художественного руководителя этого театра.

Кехман является основателем компании JFC, когда-то крупнейшего импортера фруктов в Россию. В 2012 году JFC обанкротилась, а через четыре года после этого Кехман по заявлению Сбербанка был признан банкротом. Его активы были распроданы, в его отношении введена процедура реструктуризации долгов, по завершении которой он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.