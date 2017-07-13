Стала известна дата похорон Тамары Миансаровой

Похороны народной артистки Татьяны Миансаровой состоятся 17 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мужа артистки Марка Фельдмана.

«Скорее всего, похороны пройдут в понедельник, на Троекуровском кладбище», — рассказал Фельдман. «Сейчас занимаемся организацией похорон <...> Время и место уточним позже», — добавил он.

Народная артистка России Тамара Миансарова умерла 12 июля на 87-м году жизни.