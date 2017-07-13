13 июля 2017, 14:47
Стала известна дата похорон Тамары Миансаровой
Похороны народной артистки Татьяны Миансаровой состоятся 17 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мужа артистки Марка Фельдмана.
«Скорее всего, похороны пройдут в понедельник, на Троекуровском кладбище», — рассказал Фельдман. «Сейчас занимаемся организацией похорон <...> Время и место уточним позже», — добавил он.
Народная артистка России Тамара Миансарова умерла 12 июля на 87-м году жизни.
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