СМИ сообщили о возобновлении боев в иракском Мосуле

В нескольких районах западной части Мосула, об освобождении которого от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) было официально объявлено 10 июля, вновь начались бои, передает РИА Новости.

«Сегодня боестолкновения обострились в районах Аш-Шахван и Аль-Майдан, несколько военных получили ранения», — сообщает корреспондент агентства в Ираке.

Сообщается, что иракской армии уже трое суток не удается полностью взять под контроль очаги сопротивления террористов в течение трех суток. Операция поддерживается с воздуха вертолетами, а на помощь армии из окрестностей города выдвинулось местное ополчение.

Мосул является вторым по величине городом Ирака. В понедельник, 10 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над боевиками ИГ в Мосуле, который контролировался ими более трех лет.