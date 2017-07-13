Набиуллина пообещала полностью «очистить» банковский сектор России

Центробанк РФ будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка России, а его очищение является залогом здоровой конкуренции, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Rambler News Service.

«Низкое качество конкуренции так же плохо, как и ее отсутствие. Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула Набиуллина 13 июля в ходе Международного финансового конгресса.

Обеспечить здоровую конкуренцию на рынке Центробанк намерен полной очисткой банковского сектора. «Это означает полный вывод с рынка недобросовестных игроков», — пояснила глава ЦБ.

12 июля Набиуллина заявила, что собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов нельзя выпускать за границу на время сбора доказательств.

Двумя днями ранее Центробанк ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», входившего в топ-50 российских банков. В банке на полгода была назначена временная администрация. Зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что в банке обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами. Набиуллина отмечала, что решение по банку «Югра» не предопределено.