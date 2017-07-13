Полиция прекратила заниматься делом о нападении с зеленкой на Навального

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на Алексея Навального в апреле 2017 года, когда ему в лицо плеснули зеленкой. Об этом говорится в документе, который прокуратура Москвы прислала адвокату оппозиционера, сообщил сам Навальный на своей странице.

Как говорится в документе, расследование приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

При этом прокуратура уведомила адвоката Навального, что не нашла оснований для передачи дела в Следственный комитет.

Нападение на Алексея Навального было совершено 27 апреля около офиса Фонда борьбы с коррупцией. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза. Нападение было снято на видео, изучив которое пользователи соцсетей предположили, что нападение снимал активист движения SERB Алексей Кулаков, а зеленкой в лицо Навальному плеснул другой активист этой организации Александр Петрунько.