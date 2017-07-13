Глава Минэкономразвития призвал не бояться колебаний курса рубля

В условиях плавающего валютного курса следует быть готовым к колебаниям рубля, в этом нет ничего страшного, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает RNS.

«Да, рубль несколько ослабел. Да, может быть, какое-то давление здесь еще сохранится. Но опять же плавающий курс подразумевает определенную волатильность, к ней нужно быть готовым, и ничего здесь такого страшного, экстремального нет», — сказал Орешкин 13 июля в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

10 июля Орешкин заявлял, что Минэкономразвития в 2017 году не ожидает резких скачков курса рубля. «Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния не стоит. То есть не будет скачка до 80 (рублей за доллар – прим.) и так далее», — цитирует министра «Лента.ру».