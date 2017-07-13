В Кремле прокомментировали заявление Трампа про «очень жесткий» разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит «эволюции» в новых комментариях президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Ранее в четверг Трамп в интервью агентству Reuters рассказал, что во время встречи с российским лидером вел себя «очень жестко».

Ранее он назвал встречу грандиозной и говорил, что поладил с Путиным. Журналисты попросили Пескова прокомментировать это, спросив, не кажется ли ему, что оценка Трампа «эволюционирует».

«Что касается президента Соединенных Штатов Америки, мы уже говорили, что президент задавал — задавал прямо и четко — вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина. Поэтому я не вижу здесь никакой эволюции, об этом уже говорилось неоднократно», — заявил Песков в ответ.