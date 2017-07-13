Центробанку могут дать право блокировать фишинговые сайты

Минкомсвязи подготовило законопроект, который позволит вносить в реестр запрещенных сайтов страницы, используемые для фишинговых схем. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Законопроект предоставляет Центробанку право требовать блокировки сайтов, копирующих страницы банков, а также сайты банков, которые не зарегистрированы по российским законам, но пытаются оказывать услуги в России.

Необходимость в подобном законопроекте возникла в связи с тем, что в России участились случаи фишинга для похищения средств клиентов банков, отмечают авторы документа. Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. При этом Центробанк уже добивается блокировки таких ресурсов, только за 2017 год был закрыт доступ к 300 сайтам.

Сейчас в реестр запрещенных сайтов включают ресурсы с детской порнографией, информацией о наркотиках и способах самоубийства, а также онлайн-казино. Помимо этого сайты могут быть заблокированы по решению суда и за призывы к экстремизму или несанкционированным акциям.