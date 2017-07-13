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13 июля 2017, 12:30
биология насекомые этология

Самцы и самки африканской бабочки меняются ролями в брачных ритуалах

Пара бабочек Bicyclus anynana
Пара бабочек Bicyclus anynana
William H. Piel, Antónia Monteiro

Ученые из Национального университета Сингапура опубликовали в Journal of Insect Science исследование репродуктивного поведения бабочки Bicyclus anynana.

Эта небольшая коричневая дневная бабочка из подсемейства сатирид, или бархатниц (Satyridae) распространена во многих странах Африки южнее Сахары. Размах крыльев у самцов 35–40, а самок 45–49 миллиметров. В местах ее обитания год четко делится на два сезона: более прохладный сухой и более жаркий влажный. Если гусеницы этой бабочки развиваются во время жаркого дождливого сезона, то, когда они превращаются во взрослых бабочек, их самцы активно ухаживают за самками, стараясь привлечь их внимание и добиться спаривания. Если же гусеницы росли во время сухого сезона, роли в брачном ритуале меняются: самки стремятся привлечь самцов.

В обоих случаях активная сторона привлекает партнера, демонстрируя пятна на крыльях. При этом наиболее важен размер этих пятен в невидимом для человека ультрафиолетовом диапазоне. В эксперименте сингапурских ученых было показано, что самцы (в случае, когда приглашающую роль исполняют самки), были более склонны спариваться с самками, у которых ультрафиолетовые пятна на крыльях были ярче. Спаривание при этом длилось дольше, чем с другими самками. Если же исследователи специальной краской покрывали чешуйки крыльев, которые отражают свет в ультрафиолетовом диапазоне, то такие самки сразу теряли значительную долю привлекательности.

Также самцы при спаривании предоставляют самкам «брачный дар» – съедобные выделения своих желез. По словам ведущего автора исследования Антонии Монтейро (Antónia Monteiro), дополнительное питание служит инвестицией самцов в выращивание потомства.

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