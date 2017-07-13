Новый метод лечения лейкоза получил одобрение экспертов

На совещании Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов CIF (FDA) внешние консультанты этого ведомства единогласно высказались за применение нового метода терапии лейкоза, основанного на применении химерных антигенных рецепторов. При принятии решения о разрешении использовать новый метод в США работники FDA не обязаны руководствоваться мнением консультантов, хотя чаще всего они к ним прислушиваются.

Организованное в США обсуждение связано со стремлением швейцарской компании Novartis начать применение нового препарата tisagenlecleucel, основанного на создании химерных антигенных рецепторов. Его будут использовать для лечения острой лейкемии у детей и молодых людей, в случаях, когда другие методы терапии оказались неэффективными или после них последовал рецидив заболевания.

Метод основан на создании CAR Т-клеток (chimaeric antigen receptor, химерный антигенный рецептор). У больного берутся Т-лимфоциты, которым в лаборатории при помощи специально созданного вируса передается ген определенного белка – поверхностного рецептора клетки. Данный белок способен избирательно связываться с белками раковых клеток, таким образом Т-лимфоциты, вернувшись в организм пациента, уже обучены распознавать и уничтожать раковые клетки. Подробнее об этом методе можно прочитать в очерке «Как помочь иммунной системе».

Исследования показывают, что терапия с использованием CAR Т-клеток может давать длительные ремиссии в тех случаях, когда другие способы лечения оказываются бессильны. В клиническом испытании, начавшемся в 2015 году, ремиссия наблюдалась у 82,5% из 63 пациентов. Многие консультанты FDA высоко оценивают новый метод. Педиатр-онколог Малькольм Смит (Malcolm Smith) называет его «большим шагом вперед» и «провозвестником новой эры». Онколог из Национальной детской больницы в Коламбусе Тимоти Крип (Timothy Cripe) говорит, что это одна из самых захватывающих вещей, которые он видел в жизни.

Но поводы для сомнений остаются. Во время того же клинического испытания у 47 % пациентов наблюдалась острая воспалительная реакция, известная как «цитокиновый шторм». При активизации Т-лимфоцитов ими выделяются цитокины – сигнальные вещества, которые активируют другие клетки иммунной системы, способные убивать чужеродные клетки. При этом у больного поднимается температура, возникает лихорадка, может резко упасть давление и даже развиться отек легких. Представители Novartis, однако, утверждают, что опытные врачи в состоянии справиться с этой проблемой. Также у некоторых больных в ходе лечения наблюдались неврологические расстройства: судорожные припадки и галлюцинации, но они носили временный характер.

При других испытаниях CAR Т-терапии за последний год несколько пациентов умерло от отека мозга. Хотя это произошло не в исследованиях терапии, предлагаемой Novartis, смертельные случаи бросают тень на весь метод.

Несколько членов комиссии выразили озабоченность по поводу риска, что вирус, используемый для модификации клеток, может получить способность к репликации, или что неправильная вставка чужеродного гена может превратить Т-клетки в раковые. К тому же явно недостаточно изучены долгосрочные эффекты такого лечения. Но, как заметил Брюс Рот (Bruce Roth), онколог из Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе, беспокойство по поводу позднейшего вреда от препарата можно испытывать только в отношении тех людей, которые в течение долгого срока выжили после болезни, а сейчас у пациентов, для которых предназначена CAR T-терапия, практически нет других шансов на это.