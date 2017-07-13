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13 июля 2017, 15:46
астрономия

Вместо экзопланеты астрономы открыли самую маленькую звезду

Юпитер, Сатурн, EBLM J0555-57Ab, и TRAPPIST-1 (звезда схожей с EBLM J0555-57Ab массы, но большего размера)
Юпитер, Сатурн, EBLM J0555-57Ab, и TRAPPIST-1 (звезда схожей с EBLM J0555-57Ab массы, но большего размера)
Илл.: Amanda Smith

Международная команда астрономов во главе с учеными из Кембриджского университета объявила об открытии звезды малой массы, получившей название EBLM J0555-57Ab. Эта звезда размером примерно с Сатурн, что делает его самой маленькой когда-либо открытой звездой.

Звезда EBLM J0555-57Ab находится примерно в 600 световых годах от нас. Она в 85 раз тяжелее Юпитера, а ее радиус равен 0,85 радиуса Юпитера, что приблизительно равно радиусу Сатурна. Сила тяготения на поверхности этой звезды в 300 раз выше, чем на Земле. Звезда входит в состав двойной системы, вращаясь вокруг солнцеподобной звезды EBLM J0555-57A. Она совершает один оборот примерно за восемь дней. Малая звезда была обнаружена по своим проходам перед большой звездой. Такой метод обычно используют для открытия экзопланет.

«Вероятно, EBLM J0555-57Ab настолько мала, насколько вообще могут быть маленькими стать звезды, поскольку у нее достаточно массы, чтобы обеспечить слияние ядер водорода в гелий, – говорят астрономы.  – Если бы она было еще меньше, давление в центре звезды больше не было бы достаточным, чтобы этот процесс мог произойти». В таком случае EBLM J0555-57Ab стала бы не звездой, а коричневым карликом.

Звезда была открыта в ходе проекта Wide Angle Search for Planets (WASP), в котором участвуют университеты британских городов Уорик, Лестер, Кил и Сент-Эндрюс. Статья с рассказом об открытии будет опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics  и уже доступна на сайте препринтов arXiv.org.

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