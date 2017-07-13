СМИ рассказали об отказе участников саммита ЕС-Украина от итогового заявления

Саммит Украина - ЕС в Киеве завершится без одобрения итогового заявления сторон, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

Как пишет издание, украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы Соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», однако представители Евросоюза выступили против включения в документ этих слов.

Ранее в тот же день Порошенко заявил о намерении провести следующие саммиты Украина — ЕС в Крыму и Донбассе. По его словам, ни одна страна в мире не проводит такие всеобъемлющие реформы «в условиях продолжительной внешней агрессии», как Украина.

Саммиты Украины и ЕС проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2016 года в Брюсселе.

11 июля 2017 года Совет ЕС принял решение о заключении с Украиной соглашения об ассоциации от имени Евросоюза.