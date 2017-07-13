«Яндекс.Такси» и Uber объединят свои сервисы в России

«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, сообщает «Медуза» со ссылкой на генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

После объединения, говорится в письме Худавердяна, водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

Uber и «Яндекс.Такси» намерены вложить в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов.

Худавердян уточнил, что сделка еще должна «пройти процесс одобрения регуляторов».