Тимакова опровергла сообщения об отказе Медведева от предвыборных поездок

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявила, что информация СМИ о сокращении Дмитрием Медведевым поездок и встреч из-за фильма-разоблачения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Газета не потрудилась внимательно изучить сайт премьера, где указаны все его поездки, а также встречи с губернаторами», — заявила Тимакова. Таким образом она прокомментировала материал газеты «Ведомости» об отказе от поездок по стране премьера после выхода фильма ФБК.

«Дмитрий Медведев как председатель партии [«Единая Россия»] принимает активное участие в предвыборной кампании в тех регионах, где она идет. В настоящий момент в его графике пять регионов для посещения, где пройдут выборы: в двух он уже был — это Омск и Северная Осетия, в три еще предстоят поездки — в Новгород, Краснодар и Удмуртию. Кроме того, премьер с апреля встретился с восемью губернаторами тех регионов, где проходят выборы. Необходимость поездки в тот или иной регион принимается совместно с руководством партии и администрацией президента, потому что в часть этих регионов ездит президент. Как вы понимаете, пересечений здесь быть не может», — цитирует агентство слова Тимоковой.

Пресс-секретарь добавила, что сравнивать текущий график поездок премьера с прошлыми годами «вообще некорректно, потому что в прошлом году была федеральная кампания, мы ездили в миллионы раз больше и результат был очень хороший». «Работа премьер-министра, в общем, шире, чем только работа с предвыборными регионами. За истекший период было восемь поездок в другие регионы, которые не менее важны для нас. Плюс сейчас идет активный бюджетный процесс и проходит по несколько совещаний в день», — пояснила Тимакова.