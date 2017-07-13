Опрос показал улучшение отношения россиян к Трампу после его встречи с Путиным

После первой встречи президентов России и США отношение россиян к американскому лидеру Дональду Трампу слегка улучшилось, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На основе данных исследования социологи рассчитали "индекс российско-американских отношений", который может варьироваться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Чем выше значение, тем лучше россияне оценивают отношения двух стран.

"После встречи российского и американского лидера двусторонние отношения оцениваются выше, чем несколько месяцев назад: соответствующий индекс вырос до —52 с —68 пунктов в апреле, однако преобладают по-прежнему негативные оценки", — говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Треть россиян (32%) характеризуют отношения между Россией и США как напряженные (в апреле - 42%), столько же называют их прохладными, а каждый десятый – враждебными (в апреле так ответили 28 и 12% соответственно).

Нормальными и спокойными нынешние российско-американские отношения считают уже 15% респондентов против 9%в апреле, а о добрососедстве и дружбе говорят лишь 3 и 4% соответственно (в апреле - 2% и 3% участников опроса).

Опрос показал, что после встречи Путина и Трампа "россияне также больше стали симпатизировать американскому президенту лично" — доля положительных ответов выросла до 27% с 13% в апреле, а отрицательных - снизилась до 22% с 39%. О безразличном отношении к Трампу заявили 40% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 9-10 июля среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут, на них обсуждались ситуация в Сирии и на Украине, а также вопросы кибербезопасности и тему вмешательства России в выборы в США.