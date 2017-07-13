Трамп сообщил о планах второго перемирия в Сирии

В настоящее время ведется работа по созданию документа о втором перемирии в Сирии, сообщил 13 июля президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по итогам встречи, передает РИА Новости.

«Мы работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии», — сообщил Трамп.

Макрон, в свою очередь, рассказал, что в ходе встречи с Трампом была достигнута договоренность продолжать совместную работу по Сирии и Ираку. «В особенности чтобы иметь возможность совместно вести дипломатические инициативы, которые позволят создать дорожную карту после войны», — подчеркнул французский лидер.

7 июля, после беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге было объявлено о достигнутом соглашении о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте и на юге Сирии — в провинциях Дераа и Кунейтра. В этих зонах будет запрещено применение оружия, туда будет поставляться гуманитарная помощь.