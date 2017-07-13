В Uber оценили долю на российском рынке такси после сделки с «Яндексом»

Доля объединенной компании, которую намерены создать Uber и «Яндекс.Такси», на российском рынке онлайн-заказу такси составит 5-6%, сообщает ТАСС.

«Если взглянуть только на сектор услуг такси, то доля объединенной компании будет маленькой», — рассказали агентству в пресс-службе Uber.

Как сообщили в компании, сектор официально предоставляемых услуг такси в России оценивается в 8,4 млрд долларов, неофициально — еще в 1,9 млрд. «Это означает, что на долю новой объединенной компании будет приходиться только около 5-6 процентов от общего числа заказов», — подчеркнули в Uber.

Ранее 13 июля глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев высказал опасение, что объединение Uber и «Яндекс.Такси» может ограничить конкуренцию на рынке. «У нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — сказал Артемьев.

«Яндекс» и Uber 13 июля подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Компании планируют вложить в объединенную структуру 325 миллионов долларов. На 59,3% платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, еще 4,1% достанутся сотрудникам новой структуры.

«Яндекс.Такси» и Uber — крупнейшие в России сервисы по онлайн-заказу такси. Созданный в 2011 году «Яндекс.Такси» работает более чем в 100 городах России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии. Uber начал работать в Москве в ноябре 2013 года, сегодня сервисом пользуются почти в 20 городах России.