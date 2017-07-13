Акции «Яндекса» подорожали до исторического максимума после сделки с Uber

Акции компании «Яндекс» на Московской бирже достигла исторического максимума после того, как было объявлено об объединении в России сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Московская биржа».

На момент закрытия торгов ценные бумаги интернет-компании торговались по 1995,5 рубля, установив исторический рекорд. По сравнению с закрытием предыдущих торгов на Московской бирже, акции «Яндекса» выросли на 22,27 процента.