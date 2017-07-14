14 июля 2017, 13:43
Соколовского внесли в список террористов и экстремистов
Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, получивший условный срок за возбуждение ненависти и вражды по религиозному признаку за ловлю покемонов в храме, оказался в списке действующих террористов и экстремистов. Он опубликован на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Сам Соколовский подтвердил данную информацию в своем твиттере, уточнив, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal.
Как пояснил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков, все счета Соколовского сейчас заблокированы.
Cостою в перечне террористов и экстремистов Фед. службы по финмониторингу. От этого Webmoney, QIWI и PayPal меня заблокировали.— Sokolovsky! (@MrSokolovsky) 14 июля 2017 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое