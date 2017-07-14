14 июля 2017, 14:23
Стал известен соперник ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере UEFA.
В настоящее время жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов проходит в швейцарском Ньоне.
Первый матч ЛЧ состоится 25 или 26 июля на поле АЕКа, а ответный — 1 или 2 августа на поле ЦСКА.
Стоит отметить, что АЕК является 11-кратным чемпионом Греции.
АЕК (GRE) - ЦСКА (RUS)#жеребьевкаЛЧ @pfc_cska— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 июля 2017 г.
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