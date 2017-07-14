Стал известен соперник ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере UEFA.

В настоящее время жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов проходит в швейцарском Ньоне.

Первый матч ЛЧ состоится 25 или 26 июля на поле АЕКа, а ответный — 1 или 2 августа на поле ЦСКА.

Стоит отметить, что АЕК является 11-кратным чемпионом Греции.