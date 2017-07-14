Российский лоббист подтвердил участие во встрече с Трампом-младшим

Американо-российский лоббист, глава вашингтонского Международного евразийского института и, по данным СМИ, бывший советский разведчик Ринат Ахметшин подтвердил Associated Press, что встречался с Дональдом Трампом-младшим — сыном президента США.

Ахметшин рассказал, что присутствовал на встрече адвоката Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года

Весельницкая лоббирует в США отмену акта Магнитского. Трампу-младшему она предлагала некий компромат на Хиллари Клинтон. Но в итоге встреча, по словам Трампа-младшего, длилась 20 минут, и ничего заслуживающего внимания Весельницкая ему не рассказала.

Ахметшин рассказал, что служил в составе контрразведки в Советской армии, но, по его словам, разведчиком не работал.

Он также сообщил, что на встрече Весельницкая принесла с собой файл с распечатками и рассказала Трампу-младшему о том, что национальный комитет Демпартии США получил часть пожертвований незаконно. Она заявляла, по словам Ахметшина, что публикация этих материалов поможет Трампу-старшему победить на выборах.

Когда сын Дональда Трампа попросил привести доказательства, Весельницкая заявила, что для этого нужно провести дополнительное расследование.

После этого, по словам Ахметшина, Трамп-младший потерял интерес к беседе.