Экспертиза «Полит.ру»: Закон о самозанятых гражданах не проработан

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон о самозанятых гражданах. Он определяет условия, при которых отдельные категории самозанятых граждан могут осуществлять такую деятельность, не регистрируясь как ИП. Само определение самозанятых граждан в документе не дается.

Данную новость прокомментировал «Полит.ру» Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»:

«Закон не проработан и внесён «для галочки», скорее всего, с целью отчитаться об исполнении поручения Президента. Очень много граждан работают «в тени» и не только не платят налоги, но и своей деятельностью нарушают многие правила и нормы (например, массажисты, косметологи, парикмахеры, которые в своей деятельности должны не только соблюдать санитарные правила и нормы, в том числе иметь медкнижки и проходить медосмотры, но и нести за их соблюдение ответственность). Кроме этого, многие виды деятельности подлежат лицензированию, это относится и к учителям и преподавателям, которые оказывают образовательные услуги, да и многих других направлений деятельности самозанятых.

Что же касается самого посыла, что самозанятые не выходят «из тени» только из-за того, что надо регистрировать ИП, то это большое заблуждение, которое связано с тем, что разработчики даже не вникли в проблемы таких работников. Проблема как раз не в том, чтобы зарегистрировать ИП, а в остальных барьерах, и в слишком жестком контроле за всей предпринимательской деятельностью. Лицензирование, сертифицирование, декларирование, аттестация рабочего места и многие другие требования законов и других нормативных актов не дают выйти «из тени» и самозанятым, и вообще всем, кто занимается извлечением дохода. Изменить надо данные нормы, сделать их более простыми и приближенными к реалиям, перевести их соблюдение на уведомительный порядок и декларирование соответствия, а для защиты потребителей услуг ввести страхование и жесткую ответственность стороны, оказывающей услуги. Только тогда можно будет добиться выхода «из тени» и самозанятых, и всего малого бизнеса».