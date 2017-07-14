Британский суд вынес первый приговор за участие в боях в Донбассе

Суд в Манчестере вынес первый в Великобритании приговор за участие в вооруженном формировании на стороне донбасских сепаратистов. Как сообщает Русская служба BBC, суд приговорил британца Бенджамина Стимсона к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Сторона обвинения, как отмечает издание, говорила на слушаниях о том, что Стимсон имел «намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения».

В 2015 году BBC сняла сюжет о сепаратистах Донбасса, одним из героев репортажа был Стимсон.

В феврале 2017 года против него на родине были выдвинуты обвинения в терроризме, подозреваемый был арестован.