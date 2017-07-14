Милонов предложил Роскомнадзору заблокировать все приложения для знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Роскомнадзор заблокировать на территории России деятельность приложений, предназначенных для онлайн-знакомств. Об этом сообщается в его группе «ВКонтакте».

«По предварительным данным, около трети зарегистрированных пользователей оказывают возмездные услуги сексуального характера», — отметил депутат.

Как полагает Милонов, подобные приложения превратились в «площадки для промискуитета и занятия проституцией».

Депутат упомянул приложения Tinder, Badoo, «Мамба» и другие. Он заявил о наличии в них преступных групп, которые занимаются оказанием сексуальных услуг.