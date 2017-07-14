Неизвестный напал на туристов отеле Египта

В Египте в одном из отелей Шарм-эш-Шейха неизвестный с ножом на пал на туристов, передает Reuters.

Нападение произошло на пляже. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как передает РИА Новости, двое иностранных туристов при нападении погибли.

По данным The Daily Telegraph, которые приводятся со ссылкой на МВД Египта, убиты двое граждан Украины.

В настоящее время мотивы преступника выясняются. Он находится под стражей.