Гендиректор «Силовых машин» нашелся на рабочем месте

Гендиректор петербургской компании «Силовые машины» Роман Филиппов находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в организации.

Накануне, по данным «Фонтанки» и «Интерфакса», ФСБ задержала и допросила Филиппова по делу о разглашении гостайны. После допроса он был отпущен.

«Роман Филиппов находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности», — сказал представитель компании.

Сегодня же источник «Интерфакса» сообщил о возможной переквалификации дела главы «Силовых машин» со статьи «разглашение гостайны» на «халатность».

«Силовые машины» являются соучредителем совместной с Siemens компании «Сименс технологии газовых турбин».

Эта компания поставила газовые турбины Siemens в Крым для электростанций в Севастополе и Симферополе. Это произошло в обход контракта, запрпщавшего такую поставку из-за санкций ЕС.

10 июля Siemens подала в суд на «Сименс технологии газовых турбин» и «Технопромэкспорт» (дочернее предприятие «Ростеха») с требованием вернуть все четыре поставленные турбины.

Также Siemens может выйти из совместных предприятий в РФ.