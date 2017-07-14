При нападении на отель в Хургаде погибли две немки

Две туристки, погибшие в результате нападения в египетской Хургаде, были не украинками, как сообщалось ранее, а гражданками Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные власти Египта.

Кроме того, еще четыре человека получили ранения, двое из них граждане Чехии. Одна из пострадавших — россиянка.

Вооруженный ножом мужчина напал сегодня на туристов, отдыхавших на пляже.

Как рассказала РИА Новости представительница компании Sunny Days Egypt Hotels Доа Рефат Эль Нахас, «двое были убиты в [соседнем] Zahabia Hotel, предположительно, пьяным мужчиной. Нападавший пробежал через наш отель [El Palacio] и ранил троих. Служба безопасности отеля сразу же схватила его и передала полиции».

Ростуризм, в свою очередь, напомнил, что «в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено».

«Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения», — заявили там.