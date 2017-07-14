Российский школьник победил на международной олимпиаде по химии

Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем 49-й Международной химической олимпиады, сообщается на сайте Минобрнауки.

Жигалин учится в Пироговской школе столицы. Всего российская сборная из четырех человек завоевала на олимпиаде две золотые и две серебряные медали.

Вторую золотую медаль получил Руслан Котляров из Казани, две серебряные — Екатерина Жигалева (Тюмень) и москвич Кирилл Козлов.

Министр образования и науки Ольга Васильева в поздравлении старшеклассникам отметила, что каждый из участников сборной вернется с соревнований с медалью, «доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы».

Химическая олимпиада проходила в тайском городе Накхон Патхом с 6 по 14 июля, в соревновании участвовали представители 76 стран.