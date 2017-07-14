Госдума разрешила киргизам работать в России с национальными правами

Госдума приняла закон, согласно которому граждане Киргизии могут работать в России водителями с киргизскими водительскими удостоверениями. Об этом сообщается в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.

1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий иностранцам работать в России водителями с правами, выданными на их родине.

Первое исключение было сделано для граждан Белоруссии — как граждан Союзного государства.

Второе — при поддержке президента РФ Владимира Путина — для киргизов.

Гражданам других стран бывшего СССР для работы шофером потребуется получать российские водительские удостоверения.