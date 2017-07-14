В «Союзмультфильм» назначен новый директор

Директором киностудии «Союзмультфильм» назначен Борис Машковцев, с апреля работавший в должности исполняющего обязанности руководителя. Об этом «Интерфаксу» и РИА Новости сообщили в пресс-службе киностудии.

Сообщается, что Машковцев прошел все этапы конкурса, организованного министерством культуры России для соискателей на должность.

С начала 2017 года новый директор входит в состав правления киностудии.

«Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями», — говорится в релизе «Союзмультфильма».