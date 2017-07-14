В Нижегородской области в ходе ссоры застрелен военнослужащий

В поселке Мулино Нижегородской области застрелен 39-летний военнослужащий. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний местный житель, сообщает областное управление СКР.

Преступление произошло сегодня рано утром в кафе при мини-гостинице. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры с военным выстрелил из своего револьвера в живот потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Военнослужащий скончался на месте.