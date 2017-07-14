Московский институт телевидения «Останкино» остался без аккредитации

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино», сообщается на сайте ведомства.

«Останкино» — частный вуз, решение о лишении аккредитации было принято по результатам проверки.

Также аккредитации лишен ЧОУ ВО «Первый московский юридический институт».

Государственная аккредитация подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным образовательным стандартам.

При ее лишении учебное заведение по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

При этом, как отмечает Рособрнадзор, вуз не может выдавать дипломы государственного образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии.