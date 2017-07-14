После убийства полицейских в Иерусалиме задержан главный муфтий города

Главный муфтий Иерусалима и Палестины Мухаммад Ахмад Хусейн был задержан израильской полицией после сегодняшнего нападения на полицейских на Храмовой горе. Об этом Agence France-Presse рассказал сын муфтия.

По его словам, его отца задержали во время акции протеста мусульман, выступавших против закрытия мечети в связи с терактом. Позднее муфтия отпустили.

Сегодня трое палестинцев открыли огонь по израильским полицейским возле Храмовой горы. В результате двое сотрудников полиции были убиты, ответным огнем были застрелены нападавшие.