В кемеровский штаб Навального пришла полиция

Полицейские пришли с обыском в кемеровский штаб политика Алексея Навального. Об этом сообщил в твиттере региональный менеджер штабов по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Снов.

По его словам, полицейские «пытаются найти и изъять "экстремистские" материалы».

Информацию об обыске подтверждает и координатор всей сети штабов Навального Леонид Волков.

Нападения на штабы политика, активистов и обыски в штабах усилились в начале июля. Это совпало с подготовкой и проведением командой Навального так называемых субботников 8 и 9 июля. На них волонтеры раздавали газеты и листовки за Навального. Полиция задерживала активистов, также заранее изымались тиражи агитматериалов в штабах.