Кремль рассказал о подарке Путина на свадьбу Овечкина

Президент Владимир Путин подарил российскому хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отметим, свадьба Овечкина и дочери актрисы Веры Глаголевой прошла 8 июля, несмотря на то, что расписались они еще в августе 2016 года.

Празднование состоялось в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».