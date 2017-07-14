Песков прокомментировал возможность ответных мер из-за высылки из США дипломатов РФ

Президент Владимир Путин пока не принимал решений по ответным мерам на высылку российских дипломатов из США в конце прошлого года. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова выдвинула ультиматум Вашингтону, заявив, что американская сторона должна к понедельнику предоставить конкретные предложения по решению вопроса с российскими дипрезиденциями в Нью-Йорке и под Вашингтоном.

Эти загородные резиденции — так называемые посольские дачи — были отняты у российских дипломатов одновременно с высылкой из США 35 российских дипломатических работников.

Также Захарова заявила, что Россия может выслать из страны ряд американских дипломатов и лишить из резиденции в столице РФ.

«Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой. Поэтому, конечно, в данном случае, такое идет серьезное испытание терпения российской стороны», — прокомментировал эту ситуацию Песков.